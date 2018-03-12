Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность

Так было установлено, что защитное стекло смартфона, которое защищает дисплей, может поцарапаться только при воздействии на него твердого тела с показателем не ниже 6 по шкале Мооса.Что касается корпуса, то он также прочный и не поддается каким-либо деформациям под умеренными усилиями, при этом важно отметить, что сзади и спереди девайса есть стекло. Дактилоскопический датчик продолжает нормально работать даже после появления царапин.Самым интересным моментом испытания оказалось восстановление дисплея Samsung Galaxy S9 после воздействия огня на него. Данное явление очень редкое для устройств с матрицами AMOLED.