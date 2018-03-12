Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Блогер JerryRigEverything обзавелся смартфоном Samsung Galaxy S9 и решил провести испытания этого устройства на прочность. Отмечается, что аппарат проявил себя очень хорошо, то есть не хуже, чем предыдущая модификация.
Так было установлено, что защитное стекло смартфона, которое защищает дисплей, может поцарапаться только при воздействии на него твердого тела с показателем не ниже 6 по шкале Мооса.
Что касается корпуса, то он также прочный и не поддается каким-либо деформациям под умеренными усилиями, при этом важно отметить, что сзади и спереди девайса есть стекло. Дактилоскопический датчик продолжает нормально работать даже после появления царапин.
Самым интересным моментом испытания оказалось восстановление дисплея Samsung Galaxy S9 после воздействия огня на него. Данное явление очень редкое для устройств с матрицами AMOLED.
Так было установлено, что защитное стекло смартфона, которое защищает дисплей, может поцарапаться только при воздействии на него твердого тела с показателем не ниже 6 по шкале Мооса.
Что касается корпуса, то он также прочный и не поддается каким-либо деформациям под умеренными усилиями, при этом важно отметить, что сзади и спереди девайса есть стекло. Дактилоскопический датчик продолжает нормально работать даже после появления царапин.
Самым интересным моментом испытания оказалось восстановление дисплея Samsung Galaxy S9 после воздействия огня на него. Данное явление очень редкое для устройств с матрицами AMOLED.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00