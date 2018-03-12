Грецкие орехи и льняное масло помогут человеку в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Известно мнение диетолога, что человеческий организм самостоятельно вырабатывает большую часть жирных кислот, но для некоторых представителей ряда омега-3, свойственно попадать только с пищей в наш организм. Как правило, при дефиците подобного строительного материала, организм не может эффективно функционировать. Отсутствие возобновления липидных слоев клеточных мембран, повышает в несколько раз вероятность заболеваний сердечно-сосудистого направления, включая инсульты и инфаркты.Особо отмечается, что достаточная суточная норма из грецких орехов - 30 грамм, а употребление льняного масла может ограничиться и 10 граммами. Добавив к своему рациону данные продукты, можно помочь организму избежать недостающих жирных кислот. Но есть и предупреждения от доктора, касательно масла, которое необходимо употреблять в пищу только свежим. Причем хранение в холодильнике, не спасает от потери им требуемых целебных качеств. Покупать нужно масло в таре, в виде вакуумных капсул, а открывать непосредственно перед потреблением в пищу.Кислотами ряда омега-3, ведется активная помощь организму при борьбе с многими онкологическими заболеваниями. Так как появлению посторонних радикалов, ведущих к новообразованиям, сопротивляется и не дает жизненное пространство постоянно обновляемый липидный слой мембран.