Эффект ноцебо: Отдельные люди без злого умысла могут стать орудием проклятия и нанести вред своему окружению
С древних времен внезапная смерть человека была связана с мистикой, и считалось результатом проклятия, однако ученые выяснили, что это действует эффект ноцебо. Отдельные люди без злого умысла могут стать его орудием и нанести вред окружению.
Австралийские аборигены имеют тысячелетний ритуал, убивающий человека на расстоянии. Для этого используются кости различных животных или их деревянные аналоги, имеющие различную длину. Перед употреблением их концы помещают в огонь, после чего вторую сторону перевязывают волосами жертвы. Затем колдуны проводят обряд, а их помощники обмазывают тела кровью и покрывают их перьями птиц, надев на головы маски. Они преследуют свою добычу, пока она не оказывается в ловушке, после чего просто направляют заговоренный предмет в ее сторону. Такие действия приводят людей к мучительной кончине из-за паники и патологических изменений в организме.
Носителем невольного проклятия в 1906 году стала одна женщина, которую потом прозвали Тифозной Мэри. Она работала горничной в доме нескольких богатых семей, и все люди заболевали опасным недугом, хотя эта особа была здорова. После ареста американка три года была в одиночной камере под присмотром врачей, не обнаруживших в ее организме инфекции, а затем освобожденная виновница событий сменила свое имя. Она устроилась на работу в женскую клинику, однако ситуация с тифом повторилась. Тогда преступницу назвали убийцей и заточили в тюрьму до конца жизни, но тайна внезапной эпидемии так и не была разгадана. В это время еще одна француженка обвинялась в убийстве детей, хотя они умерли по разным причинам. Когда дама гостила у своей подруги, она играла с ее наследником, который внезапно стал задыхаться и сильно кашлять. Следователи не нашли никаких улик, указывающих на преступление, но Джин Уэбер обыватели называли Людоедкой.
В 80-х годах молодая девушка, имеющая эпилепсию, работала няней в доме и малыш внезапно скончался. Тогда врачи отметили, что у него возник отек мозга, а дальше Кристина уехала в другой город, попытавшись устроиться на работу. Во время знакомства с детьми, они внезапно стали биться в конвульсиях, но к счастью остались живы, чего нельзя было сказать о других невольных жертвах героини нашей истории. Тогда парапсихологи заговорили о родовом проклятии и плохой карме, за которую нужно понести наказание. Однако даже врачи могут стать невольными носителями негативного эффекта, о чем красноречиво говорят события, случившиеся на Би-би-си. В студию был приглашен Марк Потер, который по просьбе ведущего стал говорить о его ужасном здоровье, болевых ощущениях в коленях и бесполезности принимаемых препаратов. Такие сигналы действительно вызывают у пациентов побочные эффекты в реальности, а также реакция наступает даже после приема плацебо. Ноцебо может носить массовый характер, что было доказано во время экспериментов с британскими студентами. Они заметили, что одной подставной участнице стало плохо после сообщения о ядовитых испарениях в воздухе, после чего сами ощутили отравление. Люди, подверженные данному эффекту, испытывают недостаток выработки мозгом дофамина вместе с опиеобразными веществами. Он относится к психосоматическим процессам, потому медикам стоит обратить внимание на беседу с людьми и не нагнетать обстановку, используя вместо негатива силу убеждения, способную исцелить больного человека.
Австралийские аборигены имеют тысячелетний ритуал, убивающий человека на расстоянии. Для этого используются кости различных животных или их деревянные аналоги, имеющие различную длину. Перед употреблением их концы помещают в огонь, после чего вторую сторону перевязывают волосами жертвы. Затем колдуны проводят обряд, а их помощники обмазывают тела кровью и покрывают их перьями птиц, надев на головы маски. Они преследуют свою добычу, пока она не оказывается в ловушке, после чего просто направляют заговоренный предмет в ее сторону. Такие действия приводят людей к мучительной кончине из-за паники и патологических изменений в организме.
Носителем невольного проклятия в 1906 году стала одна женщина, которую потом прозвали Тифозной Мэри. Она работала горничной в доме нескольких богатых семей, и все люди заболевали опасным недугом, хотя эта особа была здорова. После ареста американка три года была в одиночной камере под присмотром врачей, не обнаруживших в ее организме инфекции, а затем освобожденная виновница событий сменила свое имя. Она устроилась на работу в женскую клинику, однако ситуация с тифом повторилась. Тогда преступницу назвали убийцей и заточили в тюрьму до конца жизни, но тайна внезапной эпидемии так и не была разгадана. В это время еще одна француженка обвинялась в убийстве детей, хотя они умерли по разным причинам. Когда дама гостила у своей подруги, она играла с ее наследником, который внезапно стал задыхаться и сильно кашлять. Следователи не нашли никаких улик, указывающих на преступление, но Джин Уэбер обыватели называли Людоедкой.
В 80-х годах молодая девушка, имеющая эпилепсию, работала няней в доме и малыш внезапно скончался. Тогда врачи отметили, что у него возник отек мозга, а дальше Кристина уехала в другой город, попытавшись устроиться на работу. Во время знакомства с детьми, они внезапно стали биться в конвульсиях, но к счастью остались живы, чего нельзя было сказать о других невольных жертвах героини нашей истории. Тогда парапсихологи заговорили о родовом проклятии и плохой карме, за которую нужно понести наказание. Однако даже врачи могут стать невольными носителями негативного эффекта, о чем красноречиво говорят события, случившиеся на Би-би-си. В студию был приглашен Марк Потер, который по просьбе ведущего стал говорить о его ужасном здоровье, болевых ощущениях в коленях и бесполезности принимаемых препаратов. Такие сигналы действительно вызывают у пациентов побочные эффекты в реальности, а также реакция наступает даже после приема плацебо. Ноцебо может носить массовый характер, что было доказано во время экспериментов с британскими студентами. Они заметили, что одной подставной участнице стало плохо после сообщения о ядовитых испарениях в воздухе, после чего сами ощутили отравление. Люди, подверженные данному эффекту, испытывают недостаток выработки мозгом дофамина вместе с опиеобразными веществами. Он относится к психосоматическим процессам, потому медикам стоит обратить внимание на беседу с людьми и не нагнетать обстановку, используя вместо негатива силу убеждения, способную исцелить больного человека.