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Простые правила укрепления иммунитета весной

1 марта жители планеты Земля отметили Всемирный день иммунитета. Начало весны – самое время задуматься о том, как помочь своему организму. Для этого следует больше бывать на свежем воздухе, правильно питаться, увеличить физическую нагрузку.

Простые правила укрепления иммунитета весной


Неслучайно Всемирный день иммунитета отмечается первого марта. Иммунитет – наш главный защитник от болезней, но именно ранней весной сопротивляемость нашего организма оказывается ослабленной. После долгой зимы люди измотаны не только стрессами и морозами, но и нехваткой солнечного света, витаминов, минералов, свежего воздуха.
Основополагающими моментами восстановления постзимнего иммунитета является сбалансированное, полноценное питание, достаточно длительный и спокойный сон и физические нагрузки (желательно - на свежем воздухе). Что должно быть в нашем ежедневном весеннем рационе? Свежие овощи и фрукты, орехи, цитрусовые, бобовые, соки и качественные молочные продукты.

Также следует уделить внимание здоровому сну, который должен длиться не менее 8 часов, и физическим упражнениям. Если у вас нет любимого вида спорта, то в качестве замены подойдут пешие прогулки, танцы, туризм, рыбалка. Главное, чтобы вы этим занимались регулярно и получали от данного процесса удовольствие!
Наука
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 10:00
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