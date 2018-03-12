Простые правила укрепления иммунитета весной

Неслучайно Всемирный день иммунитета отмечается первого марта. Иммунитет – наш главный защитник от болезней, но именно ранней весной сопротивляемость нашего организма оказывается ослабленной. После долгой зимы люди измотаны не только стрессами и морозами, но и нехваткой солнечного света, витаминов, минералов, свежего воздуха.Основополагающими моментами восстановления постзимнего иммунитета является сбалансированное, полноценное питание, достаточно длительный и спокойный сон и физические нагрузки (желательно - на свежем воздухе). Что должно быть в нашем ежедневном весеннем рационе? Свежие овощи и фрукты, орехи, цитрусовые, бобовые, соки и качественные молочные продукты.Также следует уделить внимание здоровому сну, который должен длиться не менее 8 часов, и физическим упражнениям. Если у вас нет любимого вида спорта, то в качестве замены подойдут пешие прогулки, танцы, туризм, рыбалка. Главное, чтобы вы этим занимались регулярно и получали от данного процесса удовольствие!