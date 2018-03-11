В российских аптеках через три года появится лекарство от старости

По словам главы НИИ МГУ Максима Скулачева, новинка будет производиться большими партиями, и доступна бюджетникам. Также первые результаты тестов с участием волонтеров, имеющих хорошее здоровье, прошли успешно. Сейчас специалисты пригласят пожилых лиц, но сама она не имеет побочных эффектов.Люди могут в любое время прекратить прием препарата и не испытывать зависимости. Вывод веществ из организма проходит в течение суток, но чтобы получить желаемый результат, его нужно принимать постоянно. При таком условии продолжительность жизни увеличится до 90 лет.