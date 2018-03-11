В российских аптеках через три года появится лекарство от старости
В российских аптеках через три года появится лекарство от старости. Оно длительно время разрабатывалось учеными и способно избавить митохондрии от свободных радикалов.
По словам главы НИИ МГУ Максима Скулачева, новинка будет производиться большими партиями, и доступна бюджетникам. Также первые результаты тестов с участием волонтеров, имеющих хорошее здоровье, прошли успешно. Сейчас специалисты пригласят пожилых лиц, но сама она не имеет побочных эффектов.
Люди могут в любое время прекратить прием препарата и не испытывать зависимости. Вывод веществ из организма проходит в течение суток, но чтобы получить желаемый результат, его нужно принимать постоянно. При таком условии продолжительность жизни увеличится до 90 лет.
По словам главы НИИ МГУ Максима Скулачева, новинка будет производиться большими партиями, и доступна бюджетникам. Также первые результаты тестов с участием волонтеров, имеющих хорошее здоровье, прошли успешно. Сейчас специалисты пригласят пожилых лиц, но сама она не имеет побочных эффектов.
Люди могут в любое время прекратить прием препарата и не испытывать зависимости. Вывод веществ из организма проходит в течение суток, но чтобы получить желаемый результат, его нужно принимать постоянно. При таком условии продолжительность жизни увеличится до 90 лет.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:15