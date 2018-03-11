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Телескоп Hubble запечатлел момент мощного столкновения двух галактик

Космическая орбитальная обсерватория Hubble совместного пользования NASA/ESA прислал новый впечатляющий снимок, на котором запечатлена система Arp 256, являющаяся, по сути, результатом мощного столкновения двух галактик.

Телескоп Hubble запечатлел момент мощного столкновения двух галактик


Процессы в системе Arp 256 еще до конца не закончились. Телескопу Hubble удалось запечатлеть отдельный момент столкновения, на кадрах видны звезды и космические материалы - составные галактик, которых выбросило в космическое пространство вследствие мощных процессов.

Arp 256 все еще имеет два активных ядра от предыдущих галактик, однако границы их уже сильно искажены. Так в одной из галактик ясно видны гигантские хвосты из газа и космической пыли.

Систему Arp 256 в 1966 году открыл астроном Хэлтон Арп. Ученый внес необычную систему в свой «Атлас пекулярных галактик» из-за ее необычного вида. Автор «Атласа» ставил перед собой цель отследить разные этапы эволюции галактик.

В данное время эта система подвержена пристальному вниманию со стороны современных ученых, надеющихся с ее помощью понять процессы, происходящие внутри нового образования в результате такого мощного столкновения галактик.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:25
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