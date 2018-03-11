Телескоп Hubble запечатлел момент мощного столкновения двух галактик

Процессы в системе Arp 256 еще до конца не закончились. Телескопу Hubble удалось запечатлеть отдельный момент столкновения, на кадрах видны звезды и космические материалы - составные галактик, которых выбросило в космическое пространство вследствие мощных процессов.Arp 256 все еще имеет два активных ядра от предыдущих галактик, однако границы их уже сильно искажены. Так в одной из галактик ясно видны гигантские хвосты из газа и космической пыли.Систему Arp 256 в 1966 году открыл астроном Хэлтон Арп. Ученый внес необычную систему в свой «Атлас пекулярных галактик» из-за ее необычного вида. Автор «Атласа» ставил перед собой цель отследить разные этапы эволюции галактик.В данное время эта система подвержена пристальному вниманию со стороны современных ученых, надеющихся с ее помощью понять процессы, происходящие внутри нового образования в результате такого мощного столкновения галактик.