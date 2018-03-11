Ученые: Кишечные бактерии после перемещения в другие органы провоцируют развитие аутоиммунных недугов
Американские специалисты из Йельской медицинской школы выяснили, что кишечные бактерии после перемещения в другие органы провоцируют развитие аутоиммунных недугов. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Опыты проводились на грызунах, после чего были исследованы клетки человеческой печени. Оказалось, что Enterococcus gallinarum может проходить через стенки кишечника, чтобы потом поселиться в других местах. Она поражает лимфатические узлы и селезенку, что подтвердили анализы, взятые у мышей.
Раньше ученые считали виновниками появления бактерии препараты или химиотерапию, но сейчас нашли другие причины возникновения болезней. После антибиотиков и вакцин, введенных пациентам, их состояние здоровья быстро улучшилось.
Опыты проводились на грызунах, после чего были исследованы клетки человеческой печени. Оказалось, что Enterococcus gallinarum может проходить через стенки кишечника, чтобы потом поселиться в других местах. Она поражает лимфатические узлы и селезенку, что подтвердили анализы, взятые у мышей.
Раньше ученые считали виновниками появления бактерии препараты или химиотерапию, но сейчас нашли другие причины возникновения болезней. После антибиотиков и вакцин, введенных пациентам, их состояние здоровья быстро улучшилось.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20