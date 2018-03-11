Ученые: Кишечные бактерии после перемещения в другие органы провоцируют развитие аутоиммунных недугов

Опыты проводились на грызунах, после чего были исследованы клетки человеческой печени. Оказалось, что Enterococcus gallinarum может проходить через стенки кишечника, чтобы потом поселиться в других местах. Она поражает лимфатические узлы и селезенку, что подтвердили анализы, взятые у мышей.Раньше ученые считали виновниками появления бактерии препараты или химиотерапию, но сейчас нашли другие причины возникновения болезней. После антибиотиков и вакцин, введенных пациентам, их состояние здоровья быстро улучшилось.