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Ученые в недоумении от "разбившегося НЛО" в Антарктиде

Островок Южная Георгия, расположенный близ материка Антарктида, стал объектом повышенного внимания со стороны прессы и общественности. По некоторым сведениям, там потерпел крушение огромный НЛО.

Ученые в недоумении от "разбившегося НЛО" в Антарктиде


Сведения о странных объектах, зависающих над поверхностью Земли, в последнее время стали в прессе мелькать все чаще и чаще благодаря стараниям уфологов, замечающим каждую мелочь в небе. Однако в этот раз даже маститые ученые недоумевают, так как не до конца понятно, что разбилось на островке. Известно немногое – это огромный предмет вытянутой формы.

По слова научного сотрудника Университета Темплона Дэвида Джекобса, до конца непонятно, что свалилось с неба. Ясно одно – оно имеет вытянутую форму. Хотя некоторые шутят об очередном упавшем российском спутнике, ученый всерьез полагает, что рухнувший с неба объект подлежит тщательному изучению.

На островок попасть сложно, так как дорог к нему нет, а самолет туда летает только при условии хороших погодных условий. Однако журналисты связались с местной жительницей Сарой Луркок, прожившей на островке 20 лет, которая рассказала, что на острове всем известно об огромном НЛО, но добраться к месту падения сложно из-за глубокого снега.

Однако некоторые ученые считают, что на снимке предположительного падения гигантского НЛО на самом деле запечатлен лед, осыпавшийся со склона.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:48
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