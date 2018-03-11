Пользователи Сети раскритиковали Курбана Омарова за грязные ботинки

В своем Инстаграм теледива еще в день торжества начала публиковать снимки с мероприятия. Вот только подписчиков Бородиной очень удивили ботинки ее супруга.Все дело в том, что на снимке, опубликованном Ксенией, бизнесмен Курбан Омаров изображен в грязной, замызганной обуви. Многие тут же отметили, что мужчине стоило бы почистить или сменить ботинки, которые смотрятся просто нелепо на фоне торжественных нарядов супруги и гостей.