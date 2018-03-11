Гость из 2118 года озвучил журналистам главные угрозы для жителей планеты
Во время беседы с журналистами бывший сотрудник ЦРУ Александр Смит упомянул о секретном исследовании, позволившему ему переместиться в 2118 г. Также гость озвучил главные угрозы для жителей планеты.
Тогда во время эксперимента были проверены футуристические технологии, после чего человек получил большую сумму денег и точно выполнил все инструкции. Раскрытие информации может стать концом для людей, потому что перемещение в пространстве возможно, но не поддается логическому объяснению. Потому путешественники кроме будущего могут невольно изменить ход истории в прошлом, а этого нельзя допустить.
Главной опасностью станет потепление, которое вызовет повышение уровня океана. Также в атмосферных слоях возникнет избыток Co2, так что сейчас нужно найти способы, чтобы предотвратить уничтожение Земли. Кроме того, умные пришельцы выйдут на контакт с землянами и прибудут на планету.
Тогда во время эксперимента были проверены футуристические технологии, после чего человек получил большую сумму денег и точно выполнил все инструкции. Раскрытие информации может стать концом для людей, потому что перемещение в пространстве возможно, но не поддается логическому объяснению. Потому путешественники кроме будущего могут невольно изменить ход истории в прошлом, а этого нельзя допустить.
Главной опасностью станет потепление, которое вызовет повышение уровня океана. Также в атмосферных слоях возникнет избыток Co2, так что сейчас нужно найти способы, чтобы предотвратить уничтожение Земли. Кроме того, умные пришельцы выйдут на контакт с землянами и прибудут на планету.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10