Гость из 2118 года озвучил журналистам главные угрозы для жителей планеты

Тогда во время эксперимента были проверены футуристические технологии, после чего человек получил большую сумму денег и точно выполнил все инструкции. Раскрытие информации может стать концом для людей, потому что перемещение в пространстве возможно, но не поддается логическому объяснению. Потому путешественники кроме будущего могут невольно изменить ход истории в прошлом, а этого нельзя допустить.Главной опасностью станет потепление, которое вызовет повышение уровня океана. Также в атмосферных слоях возникнет избыток Co2, так что сейчас нужно найти способы, чтобы предотвратить уничтожение Земли. Кроме того, умные пришельцы выйдут на контакт с землянами и прибудут на планету.