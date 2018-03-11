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Свыше сотни тысяч англичан ежегодно делают уколы ботокса

В Великобритании омоложение организма в виде уколов ботокса становится более массовым. Здесь ежегодно делают примерно 100 000 уколов ботокса.

Свыше сотни тысяч англичан ежегодно делают уколы ботокса

Инъекции за последние двадцать лет распространились повсюду, включая РФ, получив название “уколы красоты”. Ботокс является фармацевтическим препаратом, лекарством. Данные инъекции должны вводиться правильно. В другом случае возможно получение инфекции, искажённых черт лица, нарушения зрения, затруднения дыхания. В случае неверного укола, последствия сохранятся около 3 месяцев. Лицо выглядеть будет как после инсульта, мышцы будут скованы.

Англичане в марте текущего года приняли решение создать новый реестр. Речь идёт об Объединённом Совете по косметическим практикам. Он позволяет потребителям уколов ботокса проверить, есть ли требуемая квалификация у косметического специалиста. Они считают, что позволяя вводить что-либо в своё лицо, будет не лишним подстраховаться.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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