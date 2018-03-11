Диетологами анонсирован список самых «страшных» продуктов для женщин
Диетологи выделили пятёрку ТОП продуктов, мешающих женщинам избавиться от лишнего веса, задерживая в организме калории.
Вследствие высокой калорийности сахар находится на первом месте этого рейтинга. Откладываясь в виде жиров, он может вызывать ряд заболеваний. Вторую позицию занял маргарин, содержащий транс-жиры. Вредные его элементы могут нарушать обмен веществ, провоцируют появление лишнего веса, нарушение функционирования эндокринной системы. Третье место занимает алкоголь, изменяющий гормональный фон организма, нарушающий репродуктивную функцию.
Белые хлебобулочные дрожжевые изделия заняли четвёртое место. Они способствуют обретению лишнего веса, появлению сердечнососудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний. Продукты быстрого приготовления, имеющие большое количество специй, могут повышать артериальное давление, вызывая головокружение, аллергические реакции, тошноту.
Вследствие высокой калорийности сахар находится на первом месте этого рейтинга. Откладываясь в виде жиров, он может вызывать ряд заболеваний. Вторую позицию занял маргарин, содержащий транс-жиры. Вредные его элементы могут нарушать обмен веществ, провоцируют появление лишнего веса, нарушение функционирования эндокринной системы. Третье место занимает алкоголь, изменяющий гормональный фон организма, нарушающий репродуктивную функцию.
Белые хлебобулочные дрожжевые изделия заняли четвёртое место. Они способствуют обретению лишнего веса, появлению сердечнососудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний. Продукты быстрого приготовления, имеющие большое количество специй, могут повышать артериальное давление, вызывая головокружение, аллергические реакции, тошноту.