Ученые: Простая еда бедняков была полезнее аналогов горожан из-за здоровых продуктов

Крестьяне не имели возможностей разнообразить меню, а также они получали продукты вместо денег за свою работу. Потому люди употребляли в пищу зерновые крупного помола вместе с овощами и рыбой, а также сюда входило молоко и немного мяса. Они не страдали от недугов ЖКТ и кишечника по сравнению с городским населением, которое предпочитало мясной рацион со специями и винами.Кроме того, средневековые города имели полную антисанитарию, приводящую к массовым эпидемиям, а жизнь сельских людей была на 11,5 лет выше, чем у данной категории населения. Также пища простых британцев имеет много общего со средиземноморскими аналогами.