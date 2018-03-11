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Ученые: Простая еда бедняков была полезнее аналогов горожан из-за здоровых продуктов

Британские ученые исследовали рацион питания людей, живших в Викторианскую эпоху. Они выяснили, что простая еда бедняков была полезнее аналогов горожан из-за здоровых продуктов.

Крестьяне не имели возможностей разнообразить меню, а также они получали продукты вместо денег за свою работу. Потому люди употребляли в пищу зерновые крупного помола вместе с овощами и рыбой, а также сюда входило молоко и немного мяса. Они не страдали от недугов ЖКТ и кишечника по сравнению с городским населением, которое предпочитало мясной рацион со специями и винами.

Ученые: Простая еда бедняков была полезнее аналогов горожан из-за здоровых продуктов


Кроме того, средневековые города имели полную антисанитарию, приводящую к массовым эпидемиям, а жизнь сельских людей была на 11,5 лет выше, чем у данной категории населения. Также пища простых британцев имеет много общего со средиземноморскими аналогами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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