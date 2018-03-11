Ученые: Женщинам нужно в 2 раза больше секса, чем мужчинам

Сексуальные удовольствия увеличивают уровень "гормона радости" серотонина, однако от природы прекрасная половина человечества недополучает данный фермент в отличие от мужчин. У представителей сильной половины человечества гормон счастья производится в количестве в 2 раза большем, чем у противоположного пола.Соответственно, дамы стараются восполнить пробел различными удовольствиями, в том числе занятиями любовью, что позволяет повысить концентрацию серотонина в организме и почувствовать себя счастливой.