АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рдейский монастырь не прощает своих обидчиков, а в Горицкой обители призрачные монахини спасали людей
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Дмитрий Маликов выложил юмористический ролик, на котором шутит над фанатками

Дмитрий Маликов решил подшутить над поклонницами и выложил юмористический видеоролик.

Дмитрий Маликов выложил юмористический ролик, на котором шутит над фанатками


Дмитрий Маликов на своей личной страничке в Интернете выложил юмористический видеоролик, в котором шутит над своими фанатками и демонстрирует распространенные их реакции при встрече с ним.

Расцвет популярности Маликова пришлось на 90-е годы и начало 00-х годов, но и сейчас исполнитель поддерживает свое имя в тренде. Дмитрий выбрал рискованный, но как показала практика, оправданный путь. Маликов записывал совместные композиции и клипы со знаменитыми певцами современности, стал блогером, а также решил снимать юмористические ролики.

А недавно исполнитель захотел выложить юмористическое видео, в котором пошутил над поклонницами. Артист поведал, что его фанатки делятся на несколько типов, и все они абсолютно по-разному проявляют свою реакцию на Дмитрия, но при этом их реакция всегда очень яркая.

Некоторые поклонницы не могут поверить в то, что смогли увидеть Маликова своими собственными глазами, а другие приходят в дикий восторг от встречи. Кто-то хочет от него деток, а кому-то достаточно провести ночь в его компании. Но в данной ситуации не повезло только супругам его поклонниц.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Простая еда бедняков была полезнее
Кроссовер WEY VV5 в Китае стал популярнее Audi Q3
Ученые: Женщинам нужно в 2 раза больше секса, чем
Курбан Омаров признался, что у него зависимость
BMW не собирается заниматься разработкой авто без
МакSим удивила поклонников, неожиданно станцевав
Супруг Ксении Бородиной назвал ее президентом
Маленький нижегородец произвел фурор на шоу
Мария Погребняк учит сыновей делать макияж и
Сон в носках полезен для здоровья из-за
Ученые: Женщинам нельзя худеть перед свадьбой
Беременная Светлана Лобода сообщила, что идет в
Автор голосового помощника Siri разочарован
Хейтеры считают, что Настасья Самбурская питается
Стефания Маликова рассказала интересные факты о
Лена Беркова, Михаил Терехин, Олег Майами: как
В Японии 11 марта отметят седьмую годовщину
В Китае пострадавшим от интернет-мошенников
Хлои Кардашьян устроила дорогую вечеринку в честь
Эксперты назвали ТОП-5 авто с ужасным тюнингом
Александр Рыбак снова выступит за Норвегию на
В Латвии в собственном доме нашли мертвой главу
Роман Гриценко заявил, что на Острове любви много
В Барнауле школьницы избили одноклассницу и
Microsoft планирует внедрение поддержки модов на
Илья Яббаров расстроил собственную свадьбу с
Опрос выявил шопинг-привычки туристов разных стран
Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей,
Apple шантажирует пользователей удаляющих свой
Дочки Ксении Бородиной трогательно поздравили
Просмотреть все новости