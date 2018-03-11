Дмитрий Маликов выложил юмористический ролик, на котором шутит над фанатками

Дмитрий Маликов на своей личной страничке в Интернете выложил юмористический видеоролик, в котором шутит над своими фанатками и демонстрирует распространенные их реакции при встрече с ним.Расцвет популярности Маликова пришлось на 90-е годы и начало 00-х годов, но и сейчас исполнитель поддерживает свое имя в тренде. Дмитрий выбрал рискованный, но как показала практика, оправданный путь. Маликов записывал совместные композиции и клипы со знаменитыми певцами современности, стал блогером, а также решил снимать юмористические ролики.А недавно исполнитель захотел выложить юмористическое видео, в котором пошутил над поклонницами. Артист поведал, что его фанатки делятся на несколько типов, и все они абсолютно по-разному проявляют свою реакцию на Дмитрия, но при этом их реакция всегда очень яркая.Некоторые поклонницы не могут поверить в то, что смогли увидеть Маликова своими собственными глазами, а другие приходят в дикий восторг от встречи. Кто-то хочет от него деток, а кому-то достаточно провести ночь в его компании. Но в данной ситуации не повезло только супругам его поклонниц.