Температура Вселенной неравномерная по неизвестным причинам - ученые

Эволюция Вселенной является одной из самых интересных тем исследований среди научных сообществ. Космологи со всех уголков планеты не одно десятилетие детально изучают космические просторы, чтобы понять развитие объектов во Вселенной, зародившихся после Большого Взрыва.Последние исследования показали, что Вселенная имеет неравномерные температурные показатели, тогда как ученые предполагали, что температура в космосе везде одинакова, а галактики, кластеры и другие объекты отличаются лишь количеством заряженных частиц. Однако на деле оказалось, что межзвездное пространство имеет разную температуру и нагревается и остывает с разными интервалами времени.Ученые пока не выяснили причины столь странного процесса. Тем более, результаты последних исследований показали, что некоторые области Вселенной имеют свойства кардинально менять свою температуру за незначительный по космическим меркам промежуток времени.