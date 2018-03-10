АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три ужасных австралийских монстра привлекли внимание ученых после многочисленных рассказов свидетелей событий
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри

В Неваде минерологам удалось найти инопланетный лед внутри алмаза. Минерологи, изучавшие кусочки алмаза, найденного на глубине более 640 км. увидели в них кристаллическую структуру льда. Исследование проводилось в лаборатории Оливера Шаунера.

Обычная кристаллическая структура льда напоминает шестиугольник, но уже на протяжении многих лед ученые создают так называемый «инопланетный лед» в условиях лаборатории с помощью специальной комбинации температур. Такой вид льда имеет структуру, напоминающую форму куба, цилиндра или решетки.
Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри

Интересно то, что льда имеющую кристаллическую структуру куба не существует на Земле, без лабораторного вмешательства. Поэтому подобная находка такого льда в алмазе говорит о том, что датирования появления Земли можно теперь определить с погрешностью не в миллиарды, а лишь миллионы лет, а для геологии это достаточно точная цифра.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Риге прошло шествие в честь защиты русских школ
Появилась возможность комментировать посты
Дени Вильнев намерен снять две части фильма
24-летний москвич погиб во время пикап-тренинга
Брэд Питт отказался от секса после разрыва с
Альбина Джанабаева раскрыла секрет семейного
Компания Quarnot изобрела новый способ майнинга
Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри
57-летний Хью Грант в пятый раз стал отцом
Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую
Эмбер Херд ушла к Шону Пенну от Илона Маска
В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг
Более восьми млн заемщиков РФ воспользовались в
Татьяна Навка опять похвасталась "знаменитыми"
С помощью Google Maps пользователи обнаружили
Температура Вселенной неравномерная по
Клиентов отечественных банков атаковал опасный
В Google планируют ускорить весь интернет
Алексей Панин продемонстрировал "жесткую порку"
«Лаборатория Касперского» рассказала про взлом
Ольга Бузова отпоёт в Орле и будет лечить ногу
Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок
Экспертами назван ТОП-10 бюджетных настоящих
Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП
«Касперский» выявил уязвимости популярных
Филипп Киркоров признался, что боится сплетен и
Поклонники решили, что дочь Екатерины Стриженовой
Взрыв метеорита над Вашингтоном американцы
Дочь Алексея Панина объедается красной икрой
Виктория Боня выполнила опасный трюк на доске для
Просмотреть все новости