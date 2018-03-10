Ученые нашли алмаз с инопланетным льдом внутри

Обычная кристаллическая структура льда напоминает шестиугольник, но уже на протяжении многих лед ученые создают так называемый «инопланетный лед» в условиях лаборатории с помощью специальной комбинации температур. Такой вид льда имеет структуру, напоминающую форму куба, цилиндра или решетки.Интересно то, что льда имеющую кристаллическую структуру куба не существует на Земле, без лабораторного вмешательства. Поэтому подобная находка такого льда в алмазе говорит о том, что датирования появления Земли можно теперь определить с погрешностью не в миллиарды, а лишь миллионы лет, а для геологии это достаточно точная цифра.