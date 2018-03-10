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С помощью Google Maps пользователи обнаружили загадочный гигантский "Глаз Сахары"

С помощью Google Maps пользователи обнаружили в самой большой пустыне мира аномальный объект кольцевидной формы, получивший название «глаз Сахары».

С помощью Google Maps пользователи обнаружили загадочный гигантский "Глаз Сахары"


Хотя ученым давно известно о существовании «Глаза Сахары», пользователи рассмотрели его сравнительно недавно. В данное время в Сети обсуждается происхождение непонятной аномалии, которую многие считают окаменелым смерчем, а некоторые и вовсе принимают его за некий инопланетный объект.

Однако ученые опровергают подобные теории, объясняя, что образование 50 км в диаметре имеет стопроцентное природное происхождение и с пришельцами никак не связано. «Глаз Сахары» расположен в Мавритании. Исследователи сообщили, что он произошел из-за сложных процессов эрозии, создавших со временем столь причудливую форму в виде гигантского глаза.

«Глаз Сахары» находится в открытом доступе, на него могут взглянуть сегодня все желающие, однако полностью рассмотреть интересную аномалию можно лишь совершив виртуальное путешествие или же находясь высоко в воздухе.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 22:40
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