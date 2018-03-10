NASA разрабатывает космолет «HAMMER» для уничтожения угрожающих Земле астероидов
NASA объявило о планах по созданию новой миссии по уменьшению опасности астероидов Hypervelocity для космических аппаратов аварийного реагирования, получившей прозвище «HAMMER» («Молот»). Космический корабль будет уничтожать опасные астероиды.
Космический аппарат «HAMMER» предназначен для использования в случае идентифицированного астероида, который может нанести катастрофический ущерб при воздействии на Землю. В то время как сама ракета была бы современной, метод борьбы с этой угрозой астероидов примерно настолько прост, насколько это возможно - «HAMMER» будет вваливаться прямо в гигантский космический камень, либо заставляя его разваливаться благодаря своевременному ядерному взрыву или, по крайней мере, заставляя его менять курс. NASA решило не публиковать прогнозируемый бюджет для HAMMER.
К этому моменту возможности мониторинга астероидов человечества очень продвинуты, так что известна траектория полета почти любого большого астероида в Солнечной системе.
Из опасности убийственного астероида, попавшего на Землю, единственной реальной опасностью является непредвиденное событие, такое как «посетитель» Оумуамуа из другой солнечной системы, появившийся без предупреждения. Вероятность падения на поверхность нашей планеты неожиданного астероида, который принес бы с собой планетарные катаклизмы, ничтожно мала, поэтому кажется, что это пустая трата денег для создания гигантской ракеты исключительно для игры в межзвездный пул.
Вполне возможно, что правительство США сочтет, что HAMMER будет стоить инвестиций, исключительно для того, чтобы ослабить коллективные опасения человечества относительно опасности исчезнуть как вид вследствие падения астероида наподобие Чиксулуба, убившего динозавров.
Космический аппарат «HAMMER» предназначен для использования в случае идентифицированного астероида, который может нанести катастрофический ущерб при воздействии на Землю. В то время как сама ракета была бы современной, метод борьбы с этой угрозой астероидов примерно настолько прост, насколько это возможно - «HAMMER» будет вваливаться прямо в гигантский космический камень, либо заставляя его разваливаться благодаря своевременному ядерному взрыву или, по крайней мере, заставляя его менять курс. NASA решило не публиковать прогнозируемый бюджет для HAMMER.
К этому моменту возможности мониторинга астероидов человечества очень продвинуты, так что известна траектория полета почти любого большого астероида в Солнечной системе.
Из опасности убийственного астероида, попавшего на Землю, единственной реальной опасностью является непредвиденное событие, такое как «посетитель» Оумуамуа из другой солнечной системы, появившийся без предупреждения. Вероятность падения на поверхность нашей планеты неожиданного астероида, который принес бы с собой планетарные катаклизмы, ничтожно мала, поэтому кажется, что это пустая трата денег для создания гигантской ракеты исключительно для игры в межзвездный пул.
Вполне возможно, что правительство США сочтет, что HAMMER будет стоить инвестиций, исключительно для того, чтобы ослабить коллективные опасения человечества относительно опасности исчезнуть как вид вследствие падения астероида наподобие Чиксулуба, убившего динозавров.