Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП Российской Федерации

Источником такого оптимизма служат заложенные планы в новую Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма до 2025 года. К этому сроку Мутко надеется воплотить в жизнь все задумки относительно развития туристической индустрии, и тогда вклад туризма в ВВП России уж точно вырастет до пяти процентов.Виталий Леонтьевич акцентировал на богатой истории и культуре российского государства, которые и являются главным потенциалом для привлечения миллионов туристов. В подтверждение своих слов он привел информацию посла Китайской народной республики Ли Хуэй, согласно которой из одного только Китая Россию посетили в 2017 году полтора миллиона туристов.