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Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП Российской Федерации

Виталий Мутко, заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики уверен, что туризм способен за несколько лет пополнить валовой внутренний продукт страны с 3,5 до 5 процентов.

Мутко ждет увеличения вклада от туризма в ВВП Российской Федерации


Источником такого оптимизма служат заложенные планы в новую Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма до 2025 года. К этому сроку Мутко надеется воплотить в жизнь все задумки относительно развития туристической индустрии, и тогда вклад туризма в ВВП России уж точно вырастет до пяти процентов.

Виталий Леонтьевич акцентировал на богатой истории и культуре российского государства, которые и являются главным потенциалом для привлечения миллионов туристов. В подтверждение своих слов он привел информацию посла Китайской народной республики Ли Хуэй, согласно которой из одного только Китая Россию посетили в 2017 году полтора миллиона туристов.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 21:30
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