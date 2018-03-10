Ученые генетически модифицировали светящихся комаров для предотвращения малярии
Команда исследователей использовала технику редактирования генов CRISPR / Cas9, чтобы уменьшить вероятность возникновения комаров, несущих болезнь малярии, тем самым предотвращая их передачу людям, при этом создав «светящихся малярийных комаров».
Согласно новому исследованию в PLOS Pathogens, ученым из Университета Джона Хопкинса удалось деактивировать ген в москитах Anopheles gambiae под названием FREP1, что сделало их гораздо менее восприимчивыми к инфекциям от паразитов Plasmodium. Обычно, как только Plasmodium входит в комара, он проходит ряд шагов, прежде чем войти в слюнные железы багов и попадает в укушенного человека, и в этот момент он может вызвать малярию.
Деактивация этого гена значительно затруднило выживание Plasmodium внутри комара. И когда паразит больше не может выжить достаточно долго, чтобы проникнуть в слюну комара, риск заражения малярией у людей исчезает, а комар становится неприятностью, а не опасным для жизни риском (хотя существует множество других болезней, которые насекомое все еще может переносить).
И поскольку исследователи добавили зеленый флуоресцентный белок, чтобы отслеживать их изменения генов, некоторые из этих комаров также светятся.
Однако редактирование гена всегда имеет побочные эффекты, а модифицированные комары менее приспособлены, чем обычные, что означает, что они недолго продержались в дикой природе и не смогут распространить их резистентность Plasmodium через естественный отбор. Еще предстоит проделать большую работу, прежде чем москиты могут быть выпущены в дикую природу.
Согласно новому исследованию в PLOS Pathogens, ученым из Университета Джона Хопкинса удалось деактивировать ген в москитах Anopheles gambiae под названием FREP1, что сделало их гораздо менее восприимчивыми к инфекциям от паразитов Plasmodium. Обычно, как только Plasmodium входит в комара, он проходит ряд шагов, прежде чем войти в слюнные железы багов и попадает в укушенного человека, и в этот момент он может вызвать малярию.
Деактивация этого гена значительно затруднило выживание Plasmodium внутри комара. И когда паразит больше не может выжить достаточно долго, чтобы проникнуть в слюну комара, риск заражения малярией у людей исчезает, а комар становится неприятностью, а не опасным для жизни риском (хотя существует множество других болезней, которые насекомое все еще может переносить).
И поскольку исследователи добавили зеленый флуоресцентный белок, чтобы отслеживать их изменения генов, некоторые из этих комаров также светятся.
Однако редактирование гена всегда имеет побочные эффекты, а модифицированные комары менее приспособлены, чем обычные, что означает, что они недолго продержались в дикой природе и не смогут распространить их резистентность Plasmodium через естественный отбор. Еще предстоит проделать большую работу, прежде чем москиты могут быть выпущены в дикую природу.