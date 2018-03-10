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Ученые генетически модифицировали светящихся комаров для предотвращения малярии

Команда исследователей использовала технику редактирования генов CRISPR / Cas9, чтобы уменьшить вероятность возникновения комаров, несущих болезнь малярии, тем самым предотвращая их передачу людям, при этом создав «светящихся малярийных комаров».

Ученые генетически модифицировали светящихся комаров для предотвращения малярии


Согласно новому исследованию в PLOS Pathogens, ученым из Университета Джона Хопкинса удалось деактивировать ген в москитах Anopheles gambiae под названием FREP1, что сделало их гораздо менее восприимчивыми к инфекциям от паразитов Plasmodium. Обычно, как только Plasmodium входит в комара, он проходит ряд шагов, прежде чем войти в слюнные железы багов и попадает в укушенного человека, и в этот момент он может вызвать малярию.

Деактивация этого гена значительно затруднило выживание Plasmodium внутри комара. И когда паразит больше не может выжить достаточно долго, чтобы проникнуть в слюну комара, риск заражения малярией у людей исчезает, а комар становится неприятностью, а не опасным для жизни риском (хотя существует множество других болезней, которые насекомое все еще может переносить).

И поскольку исследователи добавили зеленый флуоресцентный белок, чтобы отслеживать их изменения генов, некоторые из этих комаров также светятся.

Однако редактирование гена всегда имеет побочные эффекты, а модифицированные комары менее приспособлены, чем обычные, что означает, что они недолго продержались в дикой природе и не смогут распространить их резистентность Plasmodium через естественный отбор. Еще предстоит проделать большую работу, прежде чем москиты могут быть выпущены в дикую природу.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:20
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