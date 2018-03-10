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Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на Земле

Группа ученых из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе сумела воссоздать атмосферу девяти чужих миров в лабораторных условиях, принимая смесь различных газов, включая водород, углекислый газ и водяной пар, и подвергая их холодной разрядке плазмы. Это привело к созданию дымков, которые соответствовали смоделированным средам от далеких планет, основанным на симуляциях, созданных учеными.

Ученые воссоздали чужие инопланетные атмосферы на Земле


Ученые нашли способ имитировать туманную среду Сатурна прямо на Земле. Окружающая среда кольцевой планеты токсична, но по крайней мере, исследователи стоят на твердой земле, в отличие от настоящей сатурнианской, у которой нет твердой почвы.

Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы проверить окружающую среду и больше узнать о том, как на самом деле выглядят атмосферы этих планет.

В результате ученые воспроизвели, например, дымку с пурпурной «атмосферой», а также оливково-зеленый цвет. По-видимому, вид с этих планет был бы очень ярким, при условии, что туман не был слишком плотным.

Например, на Сатурне густая дымка является частью причины, по которой планета не светит так же ярко, как ее более крупный сосед Юпитер. Слишком много частиц в воздухе, преломляющих свет, тем самым опускают общий вид планеты в целом. Подобно тому, как Земля выглядела бы ярче и визуально ошеломляющей, если бы она не была обернута облаками, туман на Сатурне сдерживает окруженную планету.

По словам ведущего ученого доктора Сары Хёрст, изучение этих сред могло бы помочь нам лучше понять, как выглядит потенциально обитаемая планета.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:01
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