Антрополог уверен, что ему удалось разгадать тайну исчезновения летчицы Амелии Эрхарт

Амелия Эрхарт первая женщина, которой удалось совершить перелет через Атлантику, он состоялся в 1928 году. В 1937 году американка пыталась совершить кругосветное путешествие и пропала без вести. Три года поисков не принесли успехов и только в 1940 году на острове Никумароро были найдены фрагменты человеческих останков. В дальнейшем эксперты предположили, что они принадлежали Фреду Нунану — штурману Амелии Эрхарт.Антрополог Ричард Джанц убежден в том, что в 1940-ых специалисты допустили ошибку. Ученый повторно изучил параметры всех костей и сопоставил вновь полученные данные с параметрами веса и роста летчицы. Джанц проанализировал множество фотоснимков и ее одежду для установления точных пропорций. На основе новых данных ученый предположил, что останки в действительности принадлежат Амелии Эрхарт.Стоит отметить, что в в прошлом году организация TIGHAR в рамках поисковой экспедиции пыталась найти останки Эрхарт. Для этого они воспользовались помощью собак породы бордер-колли.