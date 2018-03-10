Антрополог уверен, что ему удалось разгадать тайну исчезновения летчицы Амелии Эрхарт
Американский антрополог уверен, что останки, обнаруженные в 1940 году на острове Никумароро, принадлежат знаменитой летчице из США Амелии Эрхарт. Специалист Университета Теннесси Ричард Джанц сравнил эти останки с параметрами других людей, это позволило ему установить, что скелет принадлежит женщине, а не мужчине.
Амелия Эрхарт первая женщина, которой удалось совершить перелет через Атлантику, он состоялся в 1928 году. В 1937 году американка пыталась совершить кругосветное путешествие и пропала без вести. Три года поисков не принесли успехов и только в 1940 году на острове Никумароро были найдены фрагменты человеческих останков. В дальнейшем эксперты предположили, что они принадлежали Фреду Нунану — штурману Амелии Эрхарт.
Антрополог Ричард Джанц убежден в том, что в 1940-ых специалисты допустили ошибку. Ученый повторно изучил параметры всех костей и сопоставил вновь полученные данные с параметрами веса и роста летчицы. Джанц проанализировал множество фотоснимков и ее одежду для установления точных пропорций. На основе новых данных ученый предположил, что останки в действительности принадлежат Амелии Эрхарт.
Стоит отметить, что в в прошлом году организация TIGHAR в рамках поисковой экспедиции пыталась найти останки Эрхарт. Для этого они воспользовались помощью собак породы бордер-колли.
Амелия Эрхарт первая женщина, которой удалось совершить перелет через Атлантику, он состоялся в 1928 году. В 1937 году американка пыталась совершить кругосветное путешествие и пропала без вести. Три года поисков не принесли успехов и только в 1940 году на острове Никумароро были найдены фрагменты человеческих останков. В дальнейшем эксперты предположили, что они принадлежали Фреду Нунану — штурману Амелии Эрхарт.
Антрополог Ричард Джанц убежден в том, что в 1940-ых специалисты допустили ошибку. Ученый повторно изучил параметры всех костей и сопоставил вновь полученные данные с параметрами веса и роста летчицы. Джанц проанализировал множество фотоснимков и ее одежду для установления точных пропорций. На основе новых данных ученый предположил, что останки в действительности принадлежат Амелии Эрхарт.
Стоит отметить, что в в прошлом году организация TIGHAR в рамках поисковой экспедиции пыталась найти останки Эрхарт. Для этого они воспользовались помощью собак породы бордер-колли.