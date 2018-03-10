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Ученые определили, что в живой природе вращается с наибольшей скоростью

Ученые выяснили, какие тела в природе обладают самой высокой скоростью вращения. Этими объектами оказались семена растения вида Ruellia ciliatiflora. После «выстрела» семена раскручиваются до 1600 оборотов в секунду.

По словам специалистов, это растение обладает своеобразным методом распространения своих семян — баллистихорией. Семена некоторых растений распространяют животные, у других — ветер. Метод баллистихории позволяет разбрасывать семена с огромной скоростью, это в свою очередь позволяет им преодолевать до 6 километров.

Ученые определили, что в живой природе вращается с наибольшей скоростью


Чтобы узнать больше подробностей, ученые применили фотокамеру, позволяющую снимать в высокоскоростном режиме (до 20 тысяч кадров в секунду). Оказалось, что семена вылетают из прилипальца — особого желобка, задачей которого является направление полета. Выстреливаются семена под углом 40 градусов к горизонту. Расчеты экспертов показали, что это самое оптимальное значение угла для преодоления большего расстояния.

Высокую скорость вращения семя приобретает благодаря особому устройству плода. Ученые отмечают, что Ruellia ciliatiflora потребовалось много тысяч лет эволюции, чтобы приспособиться к такому способу размножения.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:20
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