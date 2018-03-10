Ученые определили, что в живой природе вращается с наибольшей скоростью

По словам специалистов, это растение обладает своеобразным методом распространения своих семян — баллистихорией. Семена некоторых растений распространяют животные, у других — ветер. Метод баллистихории позволяет разбрасывать семена с огромной скоростью, это в свою очередь позволяет им преодолевать до 6 километров.Чтобы узнать больше подробностей, ученые применили фотокамеру, позволяющую снимать в высокоскоростном режиме (до 20 тысяч кадров в секунду). Оказалось, что семена вылетают из прилипальца — особого желобка, задачей которого является направление полета. Выстреливаются семена под углом 40 градусов к горизонту. Расчеты экспертов показали, что это самое оптимальное значение угла для преодоления большего расстояния.Высокую скорость вращения семя приобретает благодаря особому устройству плода. Ученые отмечают, что Ruellia ciliatiflora потребовалось много тысяч лет эволюции, чтобы приспособиться к такому способу размножения.