Робот установил новый рекорд по скорости сборки кубика Рубика

Созданный инженерами США робот, уже отметился установкой очередного абсолютного мирового рекорда при собирании элементов кубика Рубика. Машина создана двумя местными инженерами, именно она успешно разгадала механизм головоломки, причем затратив на это всего 0,38 секунды. Информация о новом рекорде известна из сообщений «Би-би-си».Новинка робототехники сумела разобраться с задачей и потратить треть секунды, чтобы воспроизвести изображение кубика Рубика. Следом была расценена расстановка цветов и перемещены на нужное место все детали. Как указано в сообщении, установленный прошлый рекорд принадлежит роботу из Германии.Как сообщили инженеры, были и определенные трудности при создании самого быстрого робота. Оказалось, что компьютеру с трудом поддаются распознанию оранжевый и красный цвета. Но ситуации успешно решена, путем нанесения на оранжевые детали кубика Рубика меток, в виде черной точки. Данная хитрость помогла роботу решить головоломку за рекордное время - 0,38 секунды.Самый быстрый человек, установивший рекорд по сбору цветных фигур кубика Рубика - 15-летний Патрик Понс из США. В прошлом году юноша собрал по цветам все детали головоломки за 4,69 секунды.