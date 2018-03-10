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Volkswagen отзовет 33 000 авто в КНР из-за дефекта дренажного клапана

На территории Китайской Народной Республики под отзыв попало свыше 33 140 единиц транспортных средств от автомобильного бренда Volkswagen. Речь в данном случае идёт в отношении Volkswagen Touareg.

Volkswagen отзовет 33 000 авто в КНР из-за дефекта дренажного клапана

Данные транспортные средства имеют дефект дренажного клапана. Сведения предоставлены агентством «Синьхуа», которое ссылается на Федеральное управление, отвечающее за качество, проверки и картин. В свою очередь отзывная кампания затронет транспортные средства модели Volkswagen Touareg. Данные автомобили сошли с конвейера ещё с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года. Между тем в дренажном клапане специалистами был выявлен дефект. Вследствие этого из силового агрегата самопроизвольно может вытекать вода. Это может привести к опасной аварийной ситуации.

Транспортные средства у владельцев начнут изымать уже с тридцатого апреля. Volkswagen раньше отзывал авто с китайского авторынка вследствие проблем со светотехникой.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:50
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