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Aftonbladet: Три теории, как Вселенной придет конец

Ученые Стокгольмского университета рассказали о трех вероятных сценариях гибели Вселенной, когда наше мироздание сожмется, разорвется на кусочки или полностью замерзнет, пишет Aftonbladet.

Aftonbladet: Три теории, как Вселенной придет конец


Астрофизики не могут конкретно объяснить, как и когда Вселенная прекратит свое существование, однако факт неизбежности разрушения мироздания неоспорим. Согласно одной теории, Вселенная, расширяющаяся в настоящий момент, вскоре начнет останавливаться. Тогда гравитационные силы материи вновь начнут сжимать пространство в одну точку, образуя новый Большой взрыв.

Впрочем, существует противоположная теория, согласно которой произойдет Большой разрыв, когда гравитация окончательно разорвет ткань мироздания. В данном случае даже атомы перестанут быть единым целым. Третья теория - Большая заморозка, когда расширяющаяся Вселенная станет слишком холодной для звездообразования, а все активные процессы затухнут навсегда.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50
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