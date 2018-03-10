Aftonbladet: Три теории, как Вселенной придет конец

Астрофизики не могут конкретно объяснить, как и когда Вселенная прекратит свое существование, однако факт неизбежности разрушения мироздания неоспорим. Согласно одной теории, Вселенная, расширяющаяся в настоящий момент, вскоре начнет останавливаться. Тогда гравитационные силы материи вновь начнут сжимать пространство в одну точку, образуя новый Большой взрыв.Впрочем, существует противоположная теория, согласно которой произойдет Большой разрыв, когда гравитация окончательно разорвет ткань мироздания. В данном случае даже атомы перестанут быть единым целым. Третья теория - Большая заморозка, когда расширяющаяся Вселенная станет слишком холодной для звездообразования, а все активные процессы затухнут навсегда.