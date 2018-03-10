В Антарктиде пингвины провели селфи
В Антарктиде два императорских пингвина продемонстрировали, как правильно снимать «крутое» селфи.
Ученые из Австралийской антарктической программы, изучая поведение пингвинов, установили на льду видеокамеру рядом с научно-исследовательской станцией Моусон. Впоследствии, обнаружившие и обступившие прибор пингвины, начали его рассматривать и в какой-то момент сбили камеру со штатива.
Это птиц не смутило, они не разошлись, а два самых любопытных пингвина встали прямо над камерой и продолжая ее рассматривать, невольно сделав неповторное селфи.
Специалисты в свою очередь говорят, что подобный интерес пингвинов к техническим устройствам не в диковинку: по своей природе эти птицы очень любопытные.
Запись видео-селфи пингвинов опубликована на YouTube-канале Australian Antarctic Program.
Ученые из Австралийской антарктической программы, изучая поведение пингвинов, установили на льду видеокамеру рядом с научно-исследовательской станцией Моусон. Впоследствии, обнаружившие и обступившие прибор пингвины, начали его рассматривать и в какой-то момент сбили камеру со штатива.
Это птиц не смутило, они не разошлись, а два самых любопытных пингвина встали прямо над камерой и продолжая ее рассматривать, невольно сделав неповторное селфи.
Специалисты в свою очередь говорят, что подобный интерес пингвинов к техническим устройствам не в диковинку: по своей природе эти птицы очень любопытные.
Запись видео-селфи пингвинов опубликована на YouTube-канале Australian Antarctic Program.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 12:10