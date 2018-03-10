На МКС отправят улыбающегося робота для помощи астронавтам

Перемещаться в пределах космической станции Саймон сможет при помощи системы моторчиков и пропеллеров, обеспечивающих плавный ход агрегата в условиях невесомости. На главном экране робота заставка в виде улыбающегося лица, а в базе устройства загружено около 1 тыс. предложений для общения с астронавтами.Первым тестировать андроида будет немецкий покоритель космоса Александр Герст. Саймон прекрасно распознает голос астронавта и знает несколько его любимых песен. Авторы работы планируют следить за коммуникацией робота и человека в космосе, определив степень влияния замкнутого пространства на психологическое состояние испытуемого.