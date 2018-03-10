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Итальянский повар отравил своих родителей кексом с марихуаной

Родители сына – кулинара по профессии – съели испеченный им и оставленный в духовке кекс. Дегустация закончилось печально, ибо в выпечке содержалась недюженная доза конопли.

Итальянский повар отравил своих родителей кексом с марихуаной


Супружеская пара из области Фриули, что на севере Италии, была госпитализирована в результате отравления марихуаной (психоактивное (наркотическое) средство, получаемое из конопли), сообщили итальянские СМИ.

У мужа с женой были приступы тошноты и еще они жаловались на головную боль. Медиками было установлено, что причина недомогания пациентов – употребление немалой дозы каннабиноидов, то есть, экстракта конопли. Полиция, подключившись к делу, выяснила, что виной произошедшему – 20-летний сын пострадавших.

Накануне молодой кулинар испек так называемый «амстердамский» кекс – выпечка с марихуаной. И оставил свое творение дома. Родители же соблазнились попробовать аппетитные с виду кексики и поплатились в результате. Супругов медики привели в себя, а их сыну полиция предъявила обвинения в хранении наркотиков.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 05:00
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