Итальянский повар отравил своих родителей кексом с марихуаной

Супружеская пара из области Фриули, что на севере Италии, была госпитализирована в результате отравления марихуаной (психоактивное (наркотическое) средство, получаемое из конопли), сообщили итальянские СМИ.У мужа с женой были приступы тошноты и еще они жаловались на головную боль. Медиками было установлено, что причина недомогания пациентов – употребление немалой дозы каннабиноидов, то есть, экстракта конопли. Полиция, подключившись к делу, выяснила, что виной произошедшему – 20-летний сын пострадавших.Накануне молодой кулинар испек так называемый «амстердамский» кекс – выпечка с марихуаной. И оставил свое творение дома. Родители же соблазнились попробовать аппетитные с виду кексики и поплатились в результате. Супругов медики привели в себя, а их сыну полиция предъявила обвинения в хранении наркотиков.