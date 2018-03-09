Ученые разработали новые технологии доставки противораковых препаратов в опухоль

Опубликовано в Angewandte Chemie International Edition, в исследовании сочетаются уникально разработанные молекулы и светозависимое высвобождение лекарственного средства, которое может стать новой платформой для усиления эффекта противоопухолевой терапии.Исследователи из IBS обнаружили, что молекулы тыквенной моноаллилоксилированный кукурбит [7] uril (AO1CB [7]) действуют как поверхностно-активное вещество в воде. Большинство поверхностно-активных веществ имеют небольшие водолюбивые (гидрофильные) головы и длинные жировые (гидрофобные) хвосты. Напротив, AO1CB [7] довольно нетрадиционен, поскольку он образует везикулы в воде, несмотря на свой короткий гидрофобный аллилокси-хвост. Детальный анализ показал, что хвосты объединяют молекулы AO1CB [7] в коллоидные частицы.Помимо помощи AO1CB [7] для самоорганизации, аллилокси-хвост также легко реагирует: он может взаимодействовать с молекулами, такими как глутатион, обычно присутствующий в клетках при облучении ультрафиолетовым светом.Исследователи IBS использовали ближний инфракрасный двухфотонный лазер, который обладает повышенной способностью проникать глубже в ткани. Проще говоря, двухфотонный лазер является лучшим инструментом для использования, чем однофотонный лазер, поскольку он может достичь более глубокой внутренней плоти при меньшем рассеянии. Поскольку площадь облучения меньше, доставка лекарственного средства ограничивается целевой областью, что приводит к меньшему повреждению здоровой ткани, окружающей опухоль.Исследовательская группа применила эту технологию для доставки химиотерапевтического препарата «Доксорубицин» в клетки рака шейки матки в лаборатории. Они заметили, что препарат способен выходить из пузырьков, достигать ядра раковых клеток и в конечном итоге убивать их.Эти исследования на клеточном уровне представляют собой доказательство предположительной концепции. Теперь ученые хотят распространить эту технологию на модели животных, таких как мыши, для проверки ее практического использования в различных типах опухолей.