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Генетические исследования помогли ученым впервые отследить миграции ранних тихоокеанских поселенцев

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) помогли собрать самое всестороннее исследование, когда-либо проводившееся в истоках людей в Вануату, которые рассматриваются как географические потоки из Азии в отдаленный Тихий океан.

Генетические исследования помогли ученым впервые отследить миграции ранних тихоокеанских поселенцев


В новом исследовании используется комбинация анализа ДНК древних скелетов и современных образцов, а также археологические данные, чтобы составить полный график миграции в островную страну.

Результаты подтверждают, что первые люди Вануату были лапитской культурой и прибыли 3000 лет назад из Юго-Восточной Азии, а затем с притоков Папуа с острова Новой Британии в архипелаге Бисмарк, к востоку от Новой Гвинеи и части нации Папуа - Новая Гвинея.

Доктор Стюарт Бедфорд из Академии истории и языка АНУ сказал, что впервые исследователи смогли посмотреть полную последовательность образцов ДНК с островов Вануату.

«Мы смогли отследить полную генетическую шкалу с регулярными интервалами, начиная с первых жителей вплоть до наших дней. Первое поколение людей в Вануату в основном азиатское, а затем очень быстро мы видим серию миграций папуанских людей из архипелага Бисмарк, которые проживали в регионе около 50 000 лет.

Эта тенденция продолжается в течение следующих трех тысяч лет вплоть до сегодняшнего дня, поскольку генетическая родословная была в основном заменена на генетическую природу папуанских мигрантов. Сегодня жители Вануату, как и многие народы Тихого океана, могут претендовать на двойное наследие». - сказал ученый.

Доктор Бедфорд сказал, что сила лапитской культуры очевидна в непрерывности языка.

«Этот язык сохранился, и потомки продолжают разговаривать на более 120 языках сегодня, что делает Вануату самым лингвистически разнообразным местом на Земле на душу населения. Это уникальный случай, когда генетическое происхождение населения было заменено, но его языки сохранились». – рассказал ученый.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:55
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