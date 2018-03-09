Одежда будущего будет накапливать энергию из дождя и солнечного света - ученые из Китая

Исследователи из Университета Сучжоу в Китае недавно опубликовали новую статью об устройстве, которое объединяет солнечную панель с трибоэлектрическим наногенератором (TENG), которая может генерировать энергию от механического воздействия падающих капель дождя. TENG прозрачен и расположен поверх солнечного элемента, защищая его от дождя, а также пропуская свет.Как рассказал один из исследователей проекта Жень Вэнь, настоящим прорывом стало изобретение интегрированного наногенератора, состоящего солнечного элемента и TENG, которые совместными действиями уменьшают количество функциональных наслоений, что в конечном итоге приводит к более эффективной работе панелей.Из-за структуры устройства солнечная панель и нанометритель с дождем не могут работать одновременно, но его компактный размер и относительная простота придают ему уникальное преимущество: он может быть вплетен в одежду и использоваться для питания электроники.Это не первый случай разработки одежды будущего, генерирующей электроэнергию. Ряд различных компаний старались в прошлом в этом направлении, но с ограниченным успехом, так как компании пытались установить солнечные панели на ткани. Идея питания карманных устройств с одеждой тоже не нова, но, безусловно, захватывающая - в эпоху, когда жизнь каждого привязана к телефону, портативный, всесезонный жакет-генератор звучит как идея на миллион долларов.