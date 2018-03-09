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В кристаллах алмазов ученые обнаружили экзотический водный лед

Впервые ученым удалось обнаружить в кристаллах алмазов микровключения водного льда в экзотической кубической фазе. Ранее подобную фазу льда VII можно было получить исключительно в лаборатории, где ученые воздействовали на воду высокой температурой и давлением.

Большая часть льда, с которой взаимодействует человек в повседневной жизни, относится к форме Ih. Такой лед имеет гексагональную кристаллическую решетку и образуется при температуре ниже нуля. Однако существует множество других фаз льда, включая лед VII с кубической решеткой.

В кристаллах алмазов ученые обнаружили экзотический водный лед


По словам минералога Оливера Цаунера, ему вместе с коллегами удалось найти первые «естественные» образцы льда VII. Ученые предполагают, что кристаллы алмазов, которые они изучали, сформировались на глубине 600-800 километров, где присутствие воды никогда не подразумевалось.

Данная находка может перевернуть все представления о количестве воды, находящейся в недрах Земли. Несмотря на незначительные включения льда VII, воде необходимо было добраться до границы верхней и нижней мантий, и даже еще глубже, чтобы могла образоваться эта фаза. Однако пока сложно сказать, сколько именно воды содержится в мантии, но из-за ее присутствия расчеты энергетического баланса придется пересматривать.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:45
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