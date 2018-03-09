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До конца марта ученые не смогут следить за Солнцем из-за сезона «антивспышек»

Космический аппарат, круглосуточно наблюдающий за Солнцем, целый месяц не сможет выполнять свою работу. Устройство, входящее в состав группировки GOES, попало в полосу «затмений», образовавшуюся из-за Земли.

По словам ученых, ничего страшного в этом событии нет, они являются регулярными, и обычно раз в сутки солнечные инструменты аппарата перекрываются на один час.

До конца марта ученые не смогут следить за Солнцем из-за сезона «антивспышек»


Однако раз в полгода перерыв может иметь продолжительность до одного месяца, и именно в такой сезон затмений попал космический аппарат. Неудобств астрономическому сообществу это событие не доставляет за исключением того, что в течение нескольких недель у ученых не будет возможности наблюдать за Солнцем в режиме реального времени.

Стоит отметить, что две недели назад это явление вызвало конфуз среди множества людей. Дело в том, что когда инструменты аппарата перекрываются, Солнце исчезает из объективов камер на час. Люди, посмотревшие фрагмент онлайн-записи в момент перекрытия, подумали, что Солнце на мгновение исчезло.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:30
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