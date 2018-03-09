Поклонники не узнали Ольгу Бузову на новом фото в ее Instagram

«Что с тобой, Оля?», «Сама на себя не похожа», «Что с лицом? Вниз съехало», «О Боже! На кого стала похожа!» — распереживались фанаты певицы.

По мнению фолловеров, на свежем фото звезда совсем на себя не похожа: некоторые не узнали ведущую, предположив, что перед ними совершенно другая девушка. Многие поклонники даже обвинили Бузову в чрезмерном редактировании своих фотографий, а другие попросту решили, что Ольга переборщила с уколами красоты и пластикой.К слову, некоторые поклонники все же сошлись во мнении, решив, что изменения во внешности артистки — это лишь неудачный ракурс и очки, которые совсем не идут певице.