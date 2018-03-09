ЗПРК «Панцирь» оснастят гиперзвуковым оружием

Известно, что на данный момент военные специалисты уже ведут работу этим проектом и в скором времени может быть представлена первая усовершенствованная установка.Отмечается, что на данный момент вес зенитного пушечно-ракетного комплекса составляет 30 тонн. Установка применяется в целях обеспечения наземной безопасности и отражения воздушных атак, а также атак с воды и земли.Пока что дальность полета снаряда в высоту составляет 15 километров, а в длину – 20 км. ЗПРК «Панцирь» довольно часто использовали в военных ситуациях на территории Сирии.