Ученые определили основные причины распространения опасного вида рака

Исследователями проведен анализ состояния 16 пациенток, с диагнозом рак молочной железы на разных стадиях, у которых проследили за разными участками ДНК. Как показали результаты, среди клеток из вторичных очагов, наблюдается ряд отличий между собой. Имеются ввиду - профили экспрессии генов, которые характерны для родительского типа новообразований. Специалистами сделан соответствующий вывод, что данный случай подразумевает формирование метастаз исключительно в совокупности с органическими соединениями, которые оторвались от очага.Для противодействия распространению по всему организму метастаз и общему эффективному сдерживанию опухоли, необходимо применение терапии комбинированного типа. Ее действие нацелено на клетки злокачественного характера, а так же их популяции в новых образованиях. Прежде всего, перед началом процедур лечения, необходимо точное определение агрессивности очагов и скорости мутаций в клетках разного вида. Исследователями отмечено, что на основании полученных результатов опытов, в будущем появится возможность применения методики анализа очагов в ходе лечения самой опухоли.