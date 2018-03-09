Ученые определили основные причины распространения опасного вида рака
Найдена одна из причин развития опасного вида рака, открытие сделали ученые Университета Северной Каролины. Как сообщают специалисты, миграция сгустков злокачественных клеток, может послужить развитию метастаз в опухолях молочной железы.
Исследователями проведен анализ состояния 16 пациенток, с диагнозом рак молочной железы на разных стадиях, у которых проследили за разными участками ДНК. Как показали результаты, среди клеток из вторичных очагов, наблюдается ряд отличий между собой. Имеются ввиду - профили экспрессии генов, которые характерны для родительского типа новообразований. Специалистами сделан соответствующий вывод, что данный случай подразумевает формирование метастаз исключительно в совокупности с органическими соединениями, которые оторвались от очага.
Для противодействия распространению по всему организму метастаз и общему эффективному сдерживанию опухоли, необходимо применение терапии комбинированного типа. Ее действие нацелено на клетки злокачественного характера, а так же их популяции в новых образованиях. Прежде всего, перед началом процедур лечения, необходимо точное определение агрессивности очагов и скорости мутаций в клетках разного вида. Исследователями отмечено, что на основании полученных результатов опытов, в будущем появится возможность применения методики анализа очагов в ходе лечения самой опухоли.
Исследователями проведен анализ состояния 16 пациенток, с диагнозом рак молочной железы на разных стадиях, у которых проследили за разными участками ДНК. Как показали результаты, среди клеток из вторичных очагов, наблюдается ряд отличий между собой. Имеются ввиду - профили экспрессии генов, которые характерны для родительского типа новообразований. Специалистами сделан соответствующий вывод, что данный случай подразумевает формирование метастаз исключительно в совокупности с органическими соединениями, которые оторвались от очага.
Для противодействия распространению по всему организму метастаз и общему эффективному сдерживанию опухоли, необходимо применение терапии комбинированного типа. Ее действие нацелено на клетки злокачественного характера, а так же их популяции в новых образованиях. Прежде всего, перед началом процедур лечения, необходимо точное определение агрессивности очагов и скорости мутаций в клетках разного вида. Исследователями отмечено, что на основании полученных результатов опытов, в будущем появится возможность применения методики анализа очагов в ходе лечения самой опухоли.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00