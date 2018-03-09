Витамин D помогает в борьбе с раком печени

Авторами исследования стали представители Национального онкологического центра в Токио. Так они провели сбор и анализ образцов крови, которые забирались 16 лет назад и в нынешнее время. В группе подопытных оказались люди, возраст которых находится в пределах 40-69 лет. В конечном счете, ученые обнаружили положительную корреляцию между приемом витамина D и 20-процентного снижения вероятности заболеть раком печени. Помимо этого данный компонент оказал положительное влияние на кости и дыхательные пути.Отмечается, что в большей мере организм человека испытывает острую потребность в этом компоненте в период с октября по апрель, поэтому в это время желательно употреблять витамин D в количестве 10 мг каждые сутки.