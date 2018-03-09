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Витамин D помогает в борьбе с раком печени

Специалисты из Японии в области онкологии провели масштабное исследование добровольцев, в рамках которого они следили, каким образом витамин D может повлиять на их здоровье. Таким образом, выяснилось, что риск заболевания раком печени снижается при приеме витамина D.

Витамин D помогает в борьбе с раком печени


Авторами исследования стали представители Национального онкологического центра в Токио. Так они провели сбор и анализ образцов крови, которые забирались 16 лет назад и в нынешнее время. В группе подопытных оказались люди, возраст которых находится в пределах 40-69 лет. В конечном счете, ученые обнаружили положительную корреляцию между приемом витамина D и 20-процентного снижения вероятности заболеть раком печени. Помимо этого данный компонент оказал положительное влияние на кости и дыхательные пути.

Отмечается, что в большей мере организм человека испытывает острую потребность в этом компоненте в период с октября по апрель, поэтому в это время желательно употреблять витамин D в количестве 10 мг каждые сутки.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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