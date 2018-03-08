Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу сайта «Миротворец»

Владельцы сайта объясняют занесение Ксении Собчак в свою базу данных тем, что она – тогда еще телеведущая – мол, сознательно нарушила государственную границу Украины в 2014 году, а также соглашалась с «оккупацией Крыма».Однако, представитель Собчак Ксения Чудинова, заметила, что поездка телеведущей Собчак с целью независимого репортажа состоялась в конце мая – начале июня 2014 года. То есть, до постановления Кабмина Украины о порядке посещения полуострова, которое было принято в 2015 году.Несколько дней назад Собчак попросила разрешения у Киева посетить Крым, о котором она высказывалась, как об украинской территории. Но глава МИД Украины Павел Климкин расценил обращение Собчак, как «политическую шизофрению». Чудинова же, со своей стороны, подчеркнула гуманитарную цель посещения Крыма Ксенией Собчак, а не, скажем, агитационную, предвыборную.