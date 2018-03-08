Исследование: Женщины чаще жертвуют почку супругу, чем мужчины

Оказалось, что 36% дам готовы пожертвовать почкой для спасения своего супруга, однако только 7% представителей сильного пола совершают аналогичный шаг. Ученые до сих пор не могут понять, почему именно женщины соглашаются стать донорами. Не исключено, что прекрасной половиной человечества движет альтруистическое чувство или огромное желание сохранить семью, помогая одному из ее членов.