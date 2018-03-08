Исследование: Женщины чаще жертвуют почку супругу, чем мужчины
Канадские ученые провели ряд экспериментов, подтвердив, что женщины намного чаще склонны передать свою почку супругу, чем представители мужского пола. Исследование представлено двумя международными ассоциациями, занятыми в области донорства почек.
Оказалось, что 36% дам готовы пожертвовать почкой для спасения своего супруга, однако только 7% представителей сильного пола совершают аналогичный шаг. Ученые до сих пор не могут понять, почему именно женщины соглашаются стать донорами. Не исключено, что прекрасной половиной человечества движет альтруистическое чувство или огромное желание сохранить семью, помогая одному из ее членов.
Оказалось, что 36% дам готовы пожертвовать почкой для спасения своего супруга, однако только 7% представителей сильного пола совершают аналогичный шаг. Ученые до сих пор не могут понять, почему именно женщины соглашаются стать донорами. Не исключено, что прекрасной половиной человечества движет альтруистическое чувство или огромное желание сохранить семью, помогая одному из ее членов.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 21:10