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Модель Гаянэ Багдарасян продемонстрировала упругие ягодицы

Гаянэ Багдарасян, являющаяся известной моделью и актрисой, продемонстрировала на публикации свои упругие ягодицы. Соответствующее фото появилось в микроблоге Instagram знаменитости. В комментариях к снимку звезда поздравила всех женщин на Земле с восьмым марта.

Модель Гаянэ Багдарасян продемонстрировала упругие ягодицы

Багдарасян в рамках Instagram обнародовала поздравительный пост к восьмому марта. Также к нему модель прикрепила публикацию, на которой она запечатлена сидя у бассейна демонстрируя свои упругие ягодицы. Актриса для фотоссесии выбрала белый полупрозрачный купальник. Выбранная поза девушки позволяет разглядеть не только упругую «пятую точку» но и её большую пышную грудь. В кадре звезда не смотрит в сторону, слегка приподнимая солнцезащитные очки.

Поклонницы также поздравили Багдарасян с восьмым марта. Публикация в течение двух часов собрала около 5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 37 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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