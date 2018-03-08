Модель Гаянэ Багдарасян продемонстрировала упругие ягодицы

Багдарасян в рамках Instagram обнародовала поздравительный пост к восьмому марта. Также к нему модель прикрепила публикацию, на которой она запечатлена сидя у бассейна демонстрируя свои упругие ягодицы. Актриса для фотоссесии выбрала белый полупрозрачный купальник. Выбранная поза девушки позволяет разглядеть не только упругую «пятую точку» но и её большую пышную грудь. В кадре звезда не смотрит в сторону, слегка приподнимая солнцезащитные очки.Поклонницы также поздравили Багдарасян с восьмым марта. Публикация в течение двух часов собрала около 5 тысяч отметок «Мне нравится» и более 37 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.