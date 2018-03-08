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Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей делает человека самоуверенным

Ученые, проведя онлайн-эксперимент, установили, что люди, наблюдающие за другими пользователями соцсетей и блогерами, со временем становятся самоуверенными. Данные научной работы представлены в журнале Psychological Science.

Ученые: Наблюдение за пользователями соцсетей делает человека самоуверенным


В рамках эксперимента было опрошено свыше 1 тыс. волонтеров, которые просматривали видеоролики о правильном выполнении трюка с быстрым выдергиванием скатерти со стола, когда все оставленные сверху на ткани предметы должны остаться на своих местах. Пользователи, смотревшие учебное видео около 20 раз, были убеждены, что способны воспроизвести подобное действие.

Во время второго блока научной программы ученые предложили пользователям метать дротики. После просмотра видео большинство из 193 волонтеров согласилось, что сможет в следующий раз бросить дротик гораздо лучше. Авторы работы планируют рассмотреть применение других роликов, позволяющих смягчить эффект от самоуверенности.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 19:30
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