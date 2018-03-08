Ученые: Рептилии отбрасывали хвосты 289 млн лет назад
Ученые из университета Торонто, изучая образцы позвоночников рептилий капторинид, пришли к выводу, что ящерицы обладали умением сбрасывать хвост во время атаки хищника уже 289 млн лет назад. Исследование археологов представлено в журнале Scientific Reports.
У ящериц сбрасывание хвостовой части происходит по двум технологиям: когда преднамеренно разрываются связи между позвонками или когда брешь образуется в месте "трещины", которая заведомо создана в структуре хвоста в ходе длительной эволюции. Однако оставалось неизвестным, когда пресмыкающиеся сформировали умение сбрасывать хвост.
Изучая анатомическое строение позвоночника древних рептилий, ученые выявили "трещины" в позвонках, характерные и для некоторых видов современных ящеров, сбрасывающих хвост. Молодые представители данного класса легко справлялись с процессом разрывания хрящей, хотя у более взрослых рептилий "трещины" в позвонках зарастали.
У ящериц сбрасывание хвостовой части происходит по двум технологиям: когда преднамеренно разрываются связи между позвонками или когда брешь образуется в месте "трещины", которая заведомо создана в структуре хвоста в ходе длительной эволюции. Однако оставалось неизвестным, когда пресмыкающиеся сформировали умение сбрасывать хвост.
Изучая анатомическое строение позвоночника древних рептилий, ученые выявили "трещины" в позвонках, характерные и для некоторых видов современных ящеров, сбрасывающих хвост. Молодые представители данного класса легко справлялись с процессом разрывания хрящей, хотя у более взрослых рептилий "трещины" в позвонках зарастали.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:00