Ученые: Рептилии отбрасывали хвосты 289 млн лет назад

У ящериц сбрасывание хвостовой части происходит по двум технологиям: когда преднамеренно разрываются связи между позвонками или когда брешь образуется в месте "трещины", которая заведомо создана в структуре хвоста в ходе длительной эволюции. Однако оставалось неизвестным, когда пресмыкающиеся сформировали умение сбрасывать хвост.Изучая анатомическое строение позвоночника древних рептилий, ученые выявили "трещины" в позвонках, характерные и для некоторых видов современных ящеров, сбрасывающих хвост. Молодые представители данного класса легко справлялись с процессом разрывания хрящей, хотя у более взрослых рептилий "трещины" в позвонках зарастали.