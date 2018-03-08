Исследователи США работают над созданием приложения на смартфон для измерения кровяного давления

Разработчики описали технологию в выпуске Science Translational Medicine от 7 марта.Исследователи утверждают, что изобрели специальный чехол для телефона, используя высокотехнологичную трехмерную печать, которая содержит встроенный оптический датчик. Когда пользователь нажимает пальцем на датчик, встроенный в корпус, последний «осуществляет измеримое давление на артерию», о чем идет речь в пресс-релизе журнала. Затем информация подается в приложение для смартфона, которое в реальном времени преобразует ее в данные артериального давления, как рассказала команда ученых во главе с Рамакришна Муккамала из Мичиганского государственного университета.Исследователи протестировали технологию на 30 людях и обнаружили, что около 90% правильно измеряют данные с одной или двух попыток.«Точная методика измерения артериального давления имеет решающее значение для принятия решений при лечении гипертонии», – сказал доктор Джозеф Бридж, из Медицинского центра Лонг-Айленда.Исследование финансируется грантом Национального института здравоохранения США.