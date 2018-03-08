АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 69.73 USD 56.50
Курс валют на 07.03.2018

Исследователи США работают над созданием приложения на смартфон для измерения кровяного давления

Ученые Мичиганского университета разрабатывают новую технологию, благодаря которой для мгновенного точного считывания кровяного давления достаточно будет простого прикосновения пальца к корпусу смартфона.
Исследователи США работают над созданием приложения на смартфон для измерения кровяного давления


Разработчики описали технологию в выпуске Science Translational Medicine от 7 марта.

Исследователи утверждают, что изобрели специальный чехол для телефона, используя высокотехнологичную трехмерную печать, которая содержит встроенный оптический датчик. Когда пользователь нажимает пальцем на датчик, встроенный в корпус, последний «осуществляет измеримое давление на артерию», о чем идет речь в пресс-релизе журнала. Затем информация подается в приложение для смартфона, которое в реальном времени преобразует ее в данные артериального давления, как рассказала команда ученых во главе с Рамакришна Муккамала из Мичиганского государственного университета.

Исследователи протестировали технологию на 30 людях и обнаружили, что около 90% правильно измеряют данные с одной или двух попыток.

«Точная методика измерения артериального давления имеет решающее значение для принятия решений при лечении гипертонии», – сказал доктор Джозеф Бридж, из Медицинского центра Лонг-Айленда.

Исследование финансируется грантом Национального института здравоохранения США.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Астахов верит, что в ближайшем будущем
Григорий Лепс опубликовал милый фотоснимок со
Иосиф Пригожин и Валерия трогательно поздравили
«Яндекс» закрывает один из самых популярных
Татьяна Буланова рассказала о том, что бандиты
AliExpress запускает программу лояльности для
В Google начали предлагать Google Lens
Виктория Одинцова в купальнике поделилась
Первого сентября российские школьники получат
72-летняя Хелен Миррен поделилась честным фото
Виктория Лопырева и Николай Басков задумываются о
Исследователи США работают над созданием
«ВКонтакте» запустят платежную систему VK Pay
Марк Розовский ответил на обвинения в
Зонд Juno NASA обнаружил скопления гигантских
Дарья Пынзарь потеряла маникюрный бизнес
BlackBerry обвиняет в краже своих инноваций
NASA опубликовало снимок странных симметричных
В Татарстане выпукают 30 самолетов Т-500
Coca-Cola возьмется за выпуск алкогольных
NASA разработало план по уничтожению опасных
Настасья Самбурская продемонстрировала, как
Наталья Рудова устроила "газовую атаку" в Париже
Ученые: Земляне не получают посланий от
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
Ученые выявили, как именно рак мозга уклоняется
Вдова Марьянова ответила на критику своей
Российские эксперты назвали самые лучшие
Состав сверхтвердого алмаза подтвердил наличие на
Ученые предсказывают новую опасность от
Просмотреть все новости