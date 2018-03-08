Исследователи США работают над созданием приложения на смартфон для измерения кровяного давления
Ученые Мичиганского университета разрабатывают новую технологию, благодаря которой для мгновенного точного считывания кровяного давления достаточно будет простого прикосновения пальца к корпусу смартфона.
Разработчики описали технологию в выпуске Science Translational Medicine от 7 марта.
Исследователи утверждают, что изобрели специальный чехол для телефона, используя высокотехнологичную трехмерную печать, которая содержит встроенный оптический датчик. Когда пользователь нажимает пальцем на датчик, встроенный в корпус, последний «осуществляет измеримое давление на артерию», о чем идет речь в пресс-релизе журнала. Затем информация подается в приложение для смартфона, которое в реальном времени преобразует ее в данные артериального давления, как рассказала команда ученых во главе с Рамакришна Муккамала из Мичиганского государственного университета.
Исследователи протестировали технологию на 30 людях и обнаружили, что около 90% правильно измеряют данные с одной или двух попыток.
«Точная методика измерения артериального давления имеет решающее значение для принятия решений при лечении гипертонии», – сказал доктор Джозеф Бридж, из Медицинского центра Лонг-Айленда.
Исследование финансируется грантом Национального института здравоохранения США.
Разработчики описали технологию в выпуске Science Translational Medicine от 7 марта.
Исследователи утверждают, что изобрели специальный чехол для телефона, используя высокотехнологичную трехмерную печать, которая содержит встроенный оптический датчик. Когда пользователь нажимает пальцем на датчик, встроенный в корпус, последний «осуществляет измеримое давление на артерию», о чем идет речь в пресс-релизе журнала. Затем информация подается в приложение для смартфона, которое в реальном времени преобразует ее в данные артериального давления, как рассказала команда ученых во главе с Рамакришна Муккамала из Мичиганского государственного университета.
Исследователи протестировали технологию на 30 людях и обнаружили, что около 90% правильно измеряют данные с одной или двух попыток.
«Точная методика измерения артериального давления имеет решающее значение для принятия решений при лечении гипертонии», – сказал доктор Джозеф Бридж, из Медицинского центра Лонг-Айленда.
Исследование финансируется грантом Национального института здравоохранения США.