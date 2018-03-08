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Григорий Лепс опубликовал милый фотоснимок со своей дочкой Евой

Григорий Лепс поделился снимком, на котором позирует со своей дочкой Евой.

Григорий Лепс опубликовал милый фотоснимок со своей дочкой Евой


Некоторое время назад исполнитель Григорий Лепс порадовал пользователей Сети и на своей личной страничке опубликовал фотоснимок, на котором предстал вместе со своей дочкой Евой. Стоит заметить, что певец особо не распространяется по поводу своей личной жизни и не выкладывает семейные фото.

Обычно в своем микроблоге музыкант рассказывает поклонникам о работе, своих планах и творческих успехах. Именно поэтому такой снимок стал огромным подарком для его подписчиков.

На фото дочка Лепса красуется в обтягивающем платье черного цвета. Публикация мгновенно облетела весь интернет, а фанаты обсудили внешность его дочери в комментариях. Многие пользователи решили, что Ева чересчур похожа на своего знаменитого родителя и ничего не нашли схожего с ее мамой.

Средняя дочка певца связала свою жизнь с театром и пробует свои силы в качестве актрисы. Ева учится в драматургической школе и планирует поступать в театральный институт и очень надеется, что в ближайшем будущем станет знаменитой актрисой.

Напомним, что у Лепса есть от первого союза дочка Инга. А во втором браке у него родилось трое детей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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