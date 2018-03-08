Григорий Лепс опубликовал милый фотоснимок со своей дочкой Евой

Некоторое время назад исполнитель Григорий Лепс порадовал пользователей Сети и на своей личной страничке опубликовал фотоснимок, на котором предстал вместе со своей дочкой Евой. Стоит заметить, что певец особо не распространяется по поводу своей личной жизни и не выкладывает семейные фото.Обычно в своем микроблоге музыкант рассказывает поклонникам о работе, своих планах и творческих успехах. Именно поэтому такой снимок стал огромным подарком для его подписчиков.На фото дочка Лепса красуется в обтягивающем платье черного цвета. Публикация мгновенно облетела весь интернет, а фанаты обсудили внешность его дочери в комментариях. Многие пользователи решили, что Ева чересчур похожа на своего знаменитого родителя и ничего не нашли схожего с ее мамой.Средняя дочка певца связала свою жизнь с театром и пробует свои силы в качестве актрисы. Ева учится в драматургической школе и планирует поступать в театральный институт и очень надеется, что в ближайшем будущем станет знаменитой актрисой.Напомним, что у Лепса есть от первого союза дочка Инга. А во втором браке у него родилось трое детей.