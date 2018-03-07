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Состав сверхтвердого алмаза подтвердил наличие на Земле редкого глубинного минерала

Впервые ученые обнаружили четвертый по распространенности на поверхности Земли минерало-кальциевый силикат перовскит. Минерал находится глубоко внутри мантии Земли на глубине 700 километров.

Состав сверхтвердого алмаза подтвердил наличие на Земле редкого глубинного минерала


«Никто никогда не смог сохранить этот минерал стабильным на поверхности Земли. Единственный возможный способ сохранить этот минерал на поверхности Земли - это когда он заперт в неусыпном контейнере, как алмаз. Основываясь на наших выводах, на глубине Земли это может быть цетта тонны (1021) этого перовскита», - сказал Грэм Пирсон, профессор в Университете Альберты.

Пирсон и его коллеги из UBC обнаружили перовскит из силиката кальция в алмазе, добываемом менее чем один километр под земной корой, в знаменитой шахте Куллинан в Южной Африке, известной как источник двух самых больших алмазов в британских драгоценностях Короны. Пирсон объяснил, что алмазы из рудника относятся не только к самым коммерчески ценным в мире, но и относятся к научным ценностям, обеспечивая понимание самых глубоких частей ядра Земли.

Он сказал, что конкретный алмаз, о котором идет речь, выдержал бы более 24 миллиардов паскалей давления, что эквивалентно 240 000 атмосфер. Алмаз возник примерно на 700 километров ниже поверхности Земли, тогда как большинство алмазов сформировано на глубине от 150 до 200 километров.

«Конкретный состав включения перовскита в этот конкретный алмаз очень четко указывает на рециркуляцию океанической коры в нижнюю мантию Земли, что дает фундаментальное доказательство того, что происходит с судьбой океанических плит, когда они спускаются в глубины Земли». - сказал Пирсон

Открытие еще раз подчеркивает уникальность алмазов, способных сохранить вещества, которые ученые в противном случае никогда не увидели бы.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:32
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