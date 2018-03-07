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Новые исследования головного мозга дают информацию о потере памяти у пожилых людей

В настоящее время нет хороших способов определить, какие провалы памяти являются нормальными частями старения, а какие сигнализируют о ранних стадиях тяжелого заболевания, такого как болезнь Альцгеймера. Ученые сообщают, что данные из функционального изображения мозга с высоким разрешением могут использоваться, чтобы показать некоторые из основных причин различий памяти между пожилыми и молодыми.

Новые исследования головного мозга дают информацию о потере памяти у пожилых людей


«На фундаментальном уровне мы по-прежнему очень мало понимаем, как старение влияет на нейронные системы, порождающие память», - говорит Захария Реаг, первый автор исследования, докторант Калифорнийского университета в Дэвисе.

В документе представлены данные 20 молодых людей (в возрасте от 18 до 31 года) и 20 когнитивно здоровых пожилых людей (в возрасте от 64 до 89 лет). Участникам было предложено выполнить два вида задач - памяти объекта и памяти местоположения.

В объектной задаче участники изучали фотографии повседневных предметов и затем просили отличить их от новых изображений. «Некоторые из фотографий были идентичны тем, которые они видели раньше, некоторые были совершенно новыми, а другие были похожи на то, что они видели раньше - изменен цвет или размер. Мы называем эти хитрые вещи« приманками ». И мы обнаружили, что пожилые люди борются с этими приманками. Они гораздо чаще, чем молодые взрослые, думают, что раньше видели эти приманки», - говорит Майкл Ясса, Директор Центра нейробиологии обучения и памяти в Калифорнийском университете.

Память объектов гораздо более уязвима, чем пространственная память, по крайней мере, на ранних стадиях, выявили ученые в ходе исследования. Другие исследования показали, что проблемы с пространственной памятью и навигацией проявляются, когда у людей развивается болезнь Альцгеймера.



Важно отметить, что, сканируя мозг испытуемых, когда они прошли эти тесты, исследователи смогли установить механизм в мозге для этого дефицита в памяти объекта. Они обнаружили, что это связано с потерей сигналов в части мозга, называемой переднеатеральной энторинальной корой. Это также область, которая, как известно, сильно страдает у людей с болезнью Альцгеймера.

«Наши результаты указывают на необходимость тщательно разработанных задач и парадигм, которые могут выявить различные функции в ключевых областях мозга и различные уязвимости для процесса старения», - заключает Реаг.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:27
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