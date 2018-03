Ученые предсказывают новую опасность от глобального потепления

Результаты своих исследований ученые опубликовали на страницах периодического издания Proceedings of the National Academy of Sciences. В основу научного проекта авторы заложили результаты анализа уровня содержания в отложениях изотопов урана, причем возраст которых - примерно равен 100 миллионам лет. Область проведения экспериментов охватила территорию Англии и Италии. Геологами измерялся показатель содержания чистого кислорода, в результате чего была определена причина истощения состояния древнего океана.Как оказалось, примерно 94 миллиона лет назад, произошло событие, связанное со вторым океанским аноксическим периодом. Это время массового проникновения в воду соединений углерода. Данному факту, способствовал достаточно высокий уровень содержания углекислого газа в атмосфере. В настоящее время, в результате влияния человеческого фактора, наблюдается значительный рост уровня парниковых остатков, что провоцирует быструю дезоксигенацию. По Мировому океану идет волна образования мертвых зон, содержащих сверхнизкий уровень кислорода. По этой причине, нельзя исключать вероятность глобального вымирания представителей морской фауны.