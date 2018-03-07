По итогам февраля Hyundai Creta возглавил рейтинг самых популярных SUV

На протяжении нескольких месяцев внедорожник Hyundai Creta возглавляет ТОП самых реализуемых авто в РФ в сегменте SUV. Показатель реализаций в феврале увеличился на 46 процентов (5 937 авто). На втором месте оказалась Renault Duster (3 659 автомобилей; плюс 13 процентов). Замыкает тройку лидеров LADA 4x4 с реализованными 2 678 экземплярами (плюс 32 процентов). Немного отстает версия Renault Kaptur. Данных авто было продано 2 667 автомобилей. На пятой позиции оказалась версия Volkswagen Tiguan. Транспортное средство продали в РФ в количестве 2 523 транспортных средств.В ТОП также вошли KIA Sportage (+68%; 2469 авто), Chevrolet Niva (+4%; 2 328 авто), Toyota RAV4 (минус 8%; 2 060 экземпляров), Nissan Qashqai (плюс 28%; 1 882 авто), Nissan X-Trail (минус 4 процента; 1 709 транспортных средств).